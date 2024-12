L’Ue verserà 1 miliardo di euro alla Turchia per i rimpatri dei siriani Von der Leyen ad Ankara | Siamo al vostro fianco

Leggi su Open.online

L’Unionepeaundiin piùnell’anno in corso per necessità legategestione dei rifugiati. Lo ha annunciato oggi la presidente della Commissionepea Ursula von derda, dove è volata per incontrare il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an, tornato prepotentemente al centro dei giochi dopo la presa della Siria da parte delle milizie sunnite come l’Hayat Tahrir al-Sham, che laha sostenuto per anni in chiave anti-Assad. Cosa i nuovi governanti di Damasco abbiano in serbo per la Siria è ancora tutt’altro che chiaro, ma è certo che il “protettore” Erdogan giocherà un ruolo chiave. Cruciale come quello che laha e continuerà ad avere come rotta di transito dei migranti. Che ora la nuova Ue a trazione centrodestra si augura sarà invertita: non più flussi in ingresso dSiria (e non solo) verso l’pa, ma ritorni più o meno volontari dei rifugiati verso il Paese liberato da Assad, e in ottica più ampia di clandestini e richiedenti asilo verso i propri Paesi d’origine.