Lazza, Sirio è disco di diamante, è il primo rapper a conquistarlo

è ilitaliano a conquistare ildicon l’album d’esordio«Non ho ancora undi», solo pochi mesi fachiudeva così – nei versi di Dolcevita – il suo ultimoLocura. Ma ancora una volta Jacoporini è pronto a smentire se stesso e a cambiare la storia, settando l’asticella ad un livello mai raggiunto prima. Se già si attestava come ilrap più certificato della storia della musica italiana,– l’album dei record pubblicato nel 2022 per Island Records – brilla di una luce ancora più intensa, conquistando con i nuovi FIMI Awards la certificazionedi.Un traguardo incredibile e unico nel suo genere, considerando che nessunsolista in Italia è mai arrivato a farediper un album, confermando una volta in piùcome album culto del genere in Italia, per oltre due anni sempre saldamente ai vertici delle classifiche di vendita e con il primato assoluto di permanenza al n°1 FIMI (21 settimane).