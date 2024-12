Ilgiorno.it - La Magnifica presenza del Manzoni. Un tris di spettacoli tra i due anni:. Tootsie, Festival di Magia e Ozpetek

Un trittico di opere sul palco tra il 2024 che stiamo per salutare e il 2025 che arriva. Tutte sul prestigioso palco del. Fino al 22 dicembre si alza il sipario su ““, il racconto di un giovane pasticciere gay appena sbarcato a Roma, che deve fare i conti con l’amore e con i fantasmi che gli infestano casa. Ovvero gli attori di una celebre compagnia teatrale che ebbe parecchi guai ai tempi della Resistenza. Vicenda curiosa. Chetrasferisce sul palco in maniera corale, affidandosi a Serra Yilmaz, Tosca D’Aquino, Erik Tonelli. E proprio Serra Yilmaz l’ha descritta come "una specie di favola, dove si vedono e si sentono parlare persone in realtà invisibili. Sono loro che raccontano storie antiche, che ci appartengono. E io interpreto una di loro, la capocomica della compagnia, che nel film faceva invece un mio collega uomo".