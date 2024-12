Amica.it - l messaggio dei Subsonica nel video “Nessuna Colpa”

(askanews) – Icontinuano a supportare SOS MEDITERRANEE, organizzazione marittima e umanitaria con la quale hanno iniziato a collaborare durante lo scorso tour.Oggi pubblicano il lyricdi Nessuna Colpa, tratto dal loro ultimo album Realtà Aumentata (gennaio 2024), per porre l’attenzione sui temi condivisi con l’associazione, che è possibile sostenere tramite donazioni al link in descrizione del lyricsul canale youtube ufficiale dei.Il– a cura del collettivo torinese HIGH FILES, che già aveva ideato tutta la parte visual del tour nei palazzetti della band – amplifica, tramite immagini forti e significative, ilprofondo del testo: l’analisi della “colpa” dell’essere nati in angoli di mondo sbagliati, il racconto di guerre, carestie, persecuzioni, la speranza nella fuga alla ricerca di condizioni accettabili, l’odio a cui oggi sembriamo quasi essere abituati, mentre con indifferenza assistiamo a queste tragedie quotidiane.