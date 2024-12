Ilrestodelcarlino.it - Infrastrutture, focus sull’Accesso Nord Ovest

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ferrara, città patrimonio dell’umanità, continua a investire nella riqualificazione urbana, con un intervento strategico per trasformare l'accessoalla città in un punto di ingresso moderno, sicuro e più armonioso con il centro storico. Grazie al contributo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e a un cofinanziamento comunale, il progetto interessa un’area che include via Modena, viale Po, via Marconi e via del Lavoro, con un investimento complessivo di oltre 5 milioni di euro. L’intervento, dal titolo «Accessodella città: riqualificazione, ricucitura e miglioramento del decoro urbano», punta a migliorare la sicurezza stradale attraverso la realizzazione di rotatorie, marciapiedi e piste ciclabili. La volontà è quella di incentivare la mobilità sostenibile con percorsi dedicati a pedoni e ciclisti; riorganizzare il tessuto viario per ottimizzare i flussi di traffico e ridurre l’impatto ambientale; valorizzare il decoro urbano, con nuove aree verdi e arredi urbani, tenendo conto delle esigenze della comunità.