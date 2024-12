Puntomagazine.it - Incontro sui “Programmi per gli interventi pubblici nei Campi Flegrei”: Avvio dei primi cantieri per gli edifici scolastici

Leggi su Puntomagazine.it

deiper il rilancio delle scuole nei: Un passo importante per la sicurezza e il futuro educativo del territorio”Giovedì 19 dicembre, alle ore 9:30, presso il plesso Artiaco dell’IC 5 Artiaco Diaz, in Via Artiaco 98 a Pozzuoli, si terrà l’“Programma per glineideiper gli“, alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, del Commissario straordinario per iFulvio Maria Soccodato, del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, del Prefetto di Napoli Michele Di Bari, del Direttore regionale Agenzia Demanio Mario Parlagreco e dei sindaci.Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e InstagramL'articolosui “per glinei”:deiper gliproviene da Punto! - Il web magazine.