I dossier su La Russa jr? | Chiesti da Pazzali ma non so il perché

Ha messo a verbale di non sapere il motivo per il quale Enricogli avesse chiesto un report su Ignazio Lae sui figli (uno è accusato di violenza sessuale di gruppo, le indagini sono ancora in corso). Carmine Gallo, l’ex super poliziotto arrestato il 25 ottobre nell’inchiesta sulle cyber-spie del gruppo di Equalize, società dello stesso, sentito dai pm ha anche riferito di non aver voluto sapere la ragione di quella richiesta diaggio sul presidente del Senato e sui figli, tra cui il terzogenito Leonardo Apache. "Non gliel’ho chiesto", ha risposto Gallo. Sono i nuovi particolari dell’interrogatorio dell’ex ispettore di polizia, uno dei capi, per l’accusa, della banda di hacker, sentito per 9 ore l’11 dicembre nell’inchiesta coordinata dal pm Francesco De Tommasi e dal collega della Dna Antonio Ardituro e condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo di Varese.