Grande Fratello 2024 | i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 16 dicembre | Video Mediaset

ondel 1618a puntataDurante la diciottesima puntata delspazio anche al momento delleon. Prima è tempo di scoprire gli immunicasa comunicati come sempre da Alfonso Signorini: Alfonso e Amanda sono i concorrenti immuni scelti dai concorrenti. Beatrice Luzzi salva Shaila, mentre Cesara Buonamici fa il nome di Luca Calvani.Alfonso Signorini comunica: «le donne si voteranno in modo palese, mentre gli uomini nel segreto del confessionale. Andranno al televoto i due uomini e le due donne più votate».Si parte con leon delle donne:Amanda vota Zeudi;Jessica nomina Helena: «dal discorso che ha fatto questacredo che non abbia compreso il motivo per cui ce l’ho con Luca»;Chiara vota Helena: «abbiamo avuto una piccola incomprensione, lei è convinta che mi abbiano influenzata su certe cose»;Helena nomina Jessica: «mi ha nominato l’altra cosa e credo che debba smettere di puntare su di me»;Zeudi nomina Mariavittoria: «mi sono confidata con lei su una cosa che riguarda Luca e sia trapelata come un passaparola»;Non è la Rai votano Helena: «non ci facciamo trasportare, abbiamo un cervello e ragioniamo da sole»;Mariavittoria nomina Helena: «si è modificato il rapporto e non volevo votare le persone nuove»;Le Monsè votano Helena;Shaila nomina Zeudi: «ho cercato un rapporto, ma non ho mai potuto approfondire».