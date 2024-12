Quotidiano.net - Femmicidio a Roma, chiesto ergastolo per l'ex

Leggi su Quotidiano.net

La Procura dihala condanna all', con isolamento diurno di 18 mesi, per Costantino Bonaiuti, l'uomo che uccise con un colpo di pistola la sua ex, l'avvocata Martina Scialdone il 13 gennaio del 2023 all'esterno di un ristorante nella zona dell'Appio Latino. Nei confronti dell'imputato è contestato l'omicidio volontario con le aggravanti della premeditazione, del legame affettivo e il reato di porto abusivo di arma. Nel corso della requisitoria il pm ha ricostruito le fasi della tragica aggressione affermando che la vittima "voleva troncare la relazione: ciò che ha fatto deragliare Bonaiuti è stata la volontà della donna di essere libera e di avere una altra relazione".