Farfalle ginnastica ritmica la capitana azzurra Maurelli annuncia il ritiro | È stato un lungo viaggio Grazie a chi l’ha condiviso con me

“Èun, ma ora è arrivato il momento di salutarci”. Comincia così il post su Instagram di Alessia, classe 1996 edelledella, chedunque la fine della propria carriera agonistica. Unpercorso coronato con il record di partecipazioni olimpiche, ben tre, insieme a Martina Centofanti, Elisa Santoni ed Elisa Blanchi. In più, la fascia di capitano, due bronzi in tre anni ai Giochi di Tokyo e Parigi, e un quarto posto a Rio de Janeiro, oltre a due lustri in Nazionale, per una carriera quasi ventennale. “per avermelo fatto fare – si legge nel post –a tutti coloro che hannoilcon me”.Visualizza questo post su InstagramUn postda ???????????????????????????? ???????????????????????????????? (@ale)Soltanto pochi giorni fa, sono state rese note le vecchie chat recuperate nel suo telefono nell’ambito dell’inchiesta penale riguardo a presunti abusi nell’Accademia delladi Desio.