Isaechia.it - Anticipazioni Uomini e Donne del 17/12/24: scoppia uno scandalo nel Trono classico!

Si è registrata oggi una nuova puntata di. Qui dì seguito le nostredi ciò che vedremo presto andare in onda su Canale 5:La scorsa puntata Michele Longobardi ha eliminato Mary la sua corteggiatrice e lei prima di andare via ha esclamato: “sono una signora quindi non parlo”. La produzione allora le ha chiesto cosa volesse intendere e lei ha svelato che durante queste settimane si è sentita con Michele Instagram. Praticamente il tronista ha creato un profilo fake e ha aggiunto tutte le sue corteggiatrici. Ad Amal le ha scritto tipo “apriti di più, lui è interessato” e ste robe. A Veronica nemmeno ricordava di averle scritto e invece le aveva scritto ma lei non aveva nemmeno risposto visto che era un profilo fake. Mary invece aveva sgamato fosse lui e gli ha scritto.