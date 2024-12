Anche i Jalisse a Sanremo? Conti | Saranno citati in un brano in gara

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – L’assenza, di anno in anno, deitra i cantanti inè ormai parte integrante dello show pre festival di. Questa volta però Carlorivela una sorpresa che li riguarda. “Isonoin una canzone dei big. In qualche modo dunque ciloro”, ha detto il direttore artistico durante la conferenza stampa di presentazione di ‘Sarà’. Il duo musicale italiano, composto dai coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian, ha vinto il festival della canzone italiana nel 1997 col‘Fiumi di parole’. Da allora, ogni anno, ha presentato una nuova canzone per tornare insul palco dell’Ariston, ma per 28 volte i brani sono stati scartati. Solo pochi giorni fa Ricci e Drusian si sono mostrati sui social mentre brindavano al ventottesimo no: “un record incredibile”.