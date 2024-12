Superguidatv.it - Un Posto al Sole anticipazioni, trame puntate dal 16 al 20 dicembre: Fusco ha una nuova “preda”?

Leggi su Superguidatv.it

Cosa ci riservano i nuovi episodi inediti Unalin onda dal 16 al 20? I fans della soap partenopea sanno bene che ogni appuntamento su Rai Tre propone vicende cariche di tensione, e anche nella prossima settimana non resteranno delusi. Le vicende settimanali saranno incentrate su quanto accade in ospedale, dove Rossella – malgrado l’atteggiamento scostante del primario – cerca di fare il suo lavoro al meglio.sembra aver messo gli occhi su un’altra “vittima” e la cosa non sfugge alla dottoressa Graziani.Unal, spoiler UPAS fino al 20La professionalità di Rossella ha la meglio su quanto sta accadendo, e la giovane Graziani – nonostantele riservi un atteggiamento arrogante e oppositivo – cerca di fare del suo meglio con i propri pazienti.