Processo depistaggio Cucchi, le richieste del Pg: "Confermare le condanne per i carabinieri Labriola e De Cianni"

Nuovi aggiornamenti sul caso della morte di Stefano, il geometra romano deceduto sette giorni dopo il tuo arresto avvenuto il 15 ottobre 2009. Il Procuratore generale dell’Appello per gli ottoimputati nelsui depistaggi sulle indagini per il pestaggio e la morte del giovane, ha formulato in aula le nuove: assolvere il colonnello Lorenzo Sabatino, il carabiniere Francesco Di Sano e il capitano Tiziano Testarmata con la formula ‘il fatto non costituisce reato‘, dichiarare prescritte leper il generale Alessandro Casarsa, Francesco Cavallo e per l’allora comandante della compagnia di Montesacro Luciano Soligo, eleper Massimiliano Colombo, ex comandante della stazione di Tor Sapienza e Luca De. Sabatino, Di Sano eavevano rinunciato alla prescrizioneI tre, accusati a vario titolo, di falso, favoreggiamento e omessa denuncia e calunnia – l’ufficiale Lorenzo Sabatino, il militare Francesco Di Sano, e il sottoufficiale Massimiliano Colombo– avevano rinunciato alla prescrizione.