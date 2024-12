Sport.quotidiano.net - Ozzano ritrova il sorriso. Bologna 2016 in extremis

Tre su tre per le bolognesi del campionato di Interregionale, che incassano 2 punti importanti nel quarto capitolo del girone di ritorno. Partita molto tirata e capolavoro conclusivo di Ugolini nella division C, che regala aldi coach Lunghini un successo determinante per mantenersi ai piani alti del girone e che archivia il passo falso casalingo arrivato nel turno infrasettimanale contro Basket 2000 Reggio Emilia. Ad apporre la firma sulla gara meneghina Osellieri, Gamberini e Guerri, che strappano di forza una vittoria di carattere su un campo molto caldo: sabato alle 20 i rossoblù torneranno al PalaSavena per l’ultima gara del 2024 contro il fanalino di coda Sansebasket Cremona. Nella division E prosegue invece la marcia serrata dei New Flying Balls (nella foto) di coach Lolli, che si rialzano dopo il brutto ko arrivato nel turno infrasettimanale contro Loreto Pesaro e strappano i 2 punti contro Teramo a Spicchi.