Mimmo Lucano dichiarato decaduto da sindaco di Riace | Resto fino a condanna definitiva faccio ricorso

Mimmo Lucano, figura simbolo di rinascita e innovazione sociale, si prepara a sfidare la sentenza del tribunale di Locri che lo ha dichiarato decaduto da sindaco di Riace. Determinato a difendere i suoi valori, annuncia un appello e promette di restare in carica fino alla condanna definitiva. La sua storia di lotta e speranza continua a ispirare, mettendo in discussione le convenzioni e accendendo il dibattito pubblico. Resta con noi per scoprire come si evolverà questa vicenda.

Mimmo Lucano è pronto a fare ricorso, dopo che il tribunale di Locri lo ha dichiarato decaduto da sindaco di Riace. "Con i miei legali presenteremo appello contro questa sentenza che reputo ingiusta. Resterò sindaco, comunque, fino a quando la mia condanna non sarà definitiva", ha assicurato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Riace, Mimmo Lucano dichiarato decaduto dalla carica di sindaco. "Già pronto il ricorso" - Il destino di Mimmo Lucano come sindaco di Riace si decide nuovamente: il tribunale di Locri ha dichiarato la sua decadenza, accogliendo il ricorso della Prefettura di Reggio Calabria.

