Nave Palinuro ad Ancona due giorni per visitarla | orari e come fare

Se siete appassionati di avventure marittime o semplicemente curiosi di scoprire l’equipaggio e le tecnologie di bordo, non perdete l’occasione di visitare la Nave Palinuro ad Ancona. Nei giorni 4 e 5 luglio, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, potrete salire a bordo e vivere un’esperienza unica. Scoprite come partecipare e lasciatevi catturare dal fascino del mare e della Marina Militare Italiana.

Ancona 1 luglio 2025 – Doppia occasione per visitare la Nave Scuola Palinuro della Marina Militare Italiana, attesa in sosta ad Ancona nei giorni di venerdì e sabato prossimi (4 e 5 luglio), quando la barca potrà essere visitata dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 di tutti e due i giorni. Sempre ad Ancona, si conclude inoltre la Campagna d’istruzione del Primo Corso ‘Aeneas’ della Scuola navale militare ‘Francesco Morosini’ di Venezia. Si tratta di un’intensa esperienza formativa che ha portato i giovani Allievi a cimentarsi con la vita di bordo e l’antica arte marinaresca. Terminata la campagna, infatti, gli studenti faranno rientro presso le proprie famiglie, pronti ad affrontare un nuovo anno scolastico nella città lagunare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nave Palinuro ad Ancona, due giorni per visitarla: orari e come fare

