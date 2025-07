La verità sulla traccia 10 Garlasco la scoperta definitiva | la notizia è appena arrivata

Dopo diciotto anni di suspense e interrogativi irrisolti, la verità sul caso Garlasco sembra ancora sfuggire. La tanto attesa “traccia 10”, che aveva acceso speranze di svelare nuove piste, si rivela ora un enigma senza risposte concrete. Una scoperta che mette in discussione tutto ciò che si credeva di sapere sulla tragica notte di Chiara Poggi. Ma cosa nasconde realmente questa indagine conclusa improvvisamente?

Un nuovo stop alle indagini sul caso Garlasco, a diciotto anni dall' omicidio di Chiara Poggi. Al centro, ancora una volta, una traccia che si sperava potesse aprire nuovi scenari sul delitto: la cosiddetta "traccia 10", impronta repertata già nel 2007, che avrebbe potuto supportare la tesi della presenza di più persone sulla scena del crimine. L'impronta in questione si è però rivelata inutilizzabile a fini genetici: secondo i periti incaricati, sulla traccia non c'è DNA oppure è presente in quantità troppo ridotte per poter ricavare un profilo affidabile. Stessa sorte per altre 60 impronte raccolte all'epoca nella villetta di via Pascoli: nessuna ha portato a un'identificazione.