Pezzi scadenti per i Boeing 787 a rischio la sicurezza | in 7 a processo a Brindisi

Un caso che potrebbe mettere in discussione la sicurezza dei voli più moderni: sette persone e due società di Brindisi sono a processo per presunti pezzi scadenti forniti alla Leonardo per il Boeing 787 Dreamliner. Un procedimento che, attraverso le sue risultanze, potrà chiarire se la qualità dei componenti ha compromesso l’affidabilità di uno degli aerei più innovativi. La verità sarà svelata in aula, con un impatto che potrebbe ridefinire gli standard di sicurezza aeronautica.

Sarà un processo a chiarire se i pezzi forniti da due aziende del Brindisi a Leonardo per la costruzione della fusoliera del Boeing 787 Dreamliner fossero scadenti, e quindi non sicuri, o meno. Il giudice per l’udienza preliminare di Brindisi, Simone Orazio, ha disposto il rinvio a giudizio delle stesse società – Processi Speciali e Manifacturing Process Specification – e di sette imputati. Tutti sono sono accusati di associazione per delinquere, attentato alla sicurezza dei trasporti, frode in commercio in danno di Leonardo e Boeing, oltre che di inquinamento ambientale. Sono tutti manager o dipendenti delle due società: si tratta di Vincenzo Ingrosso, e i suoi tre figli Antonio, Alberto e Alessandro, Domenico Salamino, Salvatore D’Isanto e Sirio Virgilio Zecchini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Pezzi scadenti per i Boeing 787, a rischio la sicurezza”: in 7 a processo a Brindisi

In questa notizia si parla di: brindisi - pezzi - scadenti - boeing

“Pezzi scadenti per i Boeing 787, a rischio la sicurezza”: in 7 a processo a Brindisi; Inchiesta sull'incidente aereo in India: il Boeing 787 Dreamliner e i pezzi scadenti sotto accusa; L’aereo precipitato in India era un Boeing 787 Dreamliner, già al centro di un’inchiesta per….

Componenti per Boeing non a norma, 7 a processo a Brindisi: “Sicurezza a rischio per risparmiare” - I sette imputati e due società sono accusati di aver fatto parte di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati che vanno ... Come scrive msn.com

Pezzi scadenti dall’Italia, richiamati 477 Boeing: “Potevano collassare” - Nei cieli di tutti il mondo hanno volato 477 Boeing 787 costruiti con pezzi di fusoliere scadenti. Si legge su bari.repubblica.it