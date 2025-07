Caldo record | lo stop di 13 Regioni al lavoro all’aperto nelle ore calde

L’ondata di caldo record che ha investito tutta Europa, e in particolare l’Italia, sta mettendo a dura prova la salute e il benessere di milioni di persone. Con temperature che raggiungono livelli mai visti prima, 13 regioni italiane hanno deciso di fermare temporaneamente le attività all’aperto durante le ore più calde per tutelare chi lavora. Una misura d’emergenza che mostra come sia fondamentale adattarsi ai cambiamenti climatici in atto.

Tutta l'Europa è stata investita da un'ondata di caldo record, ad essere colpita è anche l'Italia. Nelle ultime settimane, infatti, le temperature si sono alzate sempre di più, tanto che a luglio sono diciassette le città in bollino rosso. Davanti a questo caldo intenso, diverse Regioni hanno deciso di approvare ordinanze per tutelare chi lavora.

