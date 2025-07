Finalissima Isola dei Famosi | chi sono i favoriti per la vittoria

L’attesa è alle stelle per la finalissima dell’Isola dei Famosi, in programma questo mercoledì. Tra i cinque finalisti, gli scommettitori puntano forte su Cristina Plevani, favorita a 3,00 secondo gli esperti Sisal. Dopo un quarto di secolo dal suo storico trionfo nel Grande Fratello, si prepara a lasciare ancora il segno e a conquistare il cuore del pubblico. La domanda ora è: chi solleverà il trofeo?

Tutto pronto per il gran finale dell'Isola dei Famosi che si terrà questo mercoledì. Domani si scoprirà chi, tra i cinque finalisti attualmente in gara, sarà il vincitore di questa stagione. Secondo gli esperti Sisal, la naufraga favorita alla vittoria è Cristina Plevani che, offerta a 3,00, dopo venticinque anni dal suo trionfo nella prima edizione del Grande Fratello, è pronta a bissare il successo e a tornare a far parlare di sé. La sua tenacia e spirito di adattamento hanno conquistato il pubblico, ma attenzione perché queste caratteristiche contraddistinguono anche Teresanna Pugliese, su Sisal. 🔗 Leggi su Iltempo.it