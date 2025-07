Missile dallo Yemen verso Israele intercettato in volo | sirene d’allarme anche a Gerusalemme

Tensione alle stelle in Medio Oriente: un missile proveniente dallo Yemen è stato intercettato dall’IDF dopo l’allarme a Gerusalemme. Le sirene antiaeree hanno suonato in diverse zone del Paese, segnando una escalation del conflitto. La situazione si fa sempre più intricata, con implicazioni che potrebbero influenzare l’intera regione. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti su questa delicata crisi internazionale.

L’esercito israeliano ha dichiarato di aver intercettato un missile lanciato dallo Yemen dopo che le sirene antiaeree hanno suonato in diverse zone del Paese, tra cui Gerusalemme. «In seguito alle sirene che hanno suonato poco fa in diverse zone di Israele, un missile lanciato dallo Yemen è stato intercettato » dall’ aeronautica israeliana, si legge in un comunicato dell’esercito. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Missile dallo Yemen verso Israele, intercettato in volo: sirene d’allarme anche a Gerusalemme

In questa notizia si parla di: missile - yemen - intercettato - sirene

Missile lanciato dallo Yemen contro Israele, a Gerusalemme suonano le sirene - Un missile balistico lanciato dagli Houthi in Yemen verso Israele è stato intercettato con successo dalle Forze di Difesa israeliane.

IDF INTERCETTA ENNESIMO MISSILE LANCIATO DALLO YEMEN Un missile balistico lanciato contro Israele dagli Houthi è stato intercettato ieri sera dalle difese aeree israeliane. Lo ha comunicato l'Idf, come riporta il The Times of Israel. Le sirene hanno su Vai su Facebook

Sirene risuonano a Tel Aviv, intercettato missile lanciato da Yemen; Sirene su Gerusalemme. Idf: intercettato un missile dallo Yemen; Israele intercetta un missile lanciato dallo Yemen.

Missile dallo Yemen verso Israele, intercettato in volo: sirene d’allarme anche a Gerusalemme - L’esercito israeliano ha dichiarato di aver intercettato un missile lanciato dallo Yemen dopo che le sirene antiaeree hanno suonato in diverse zone del ... gazzettadelsud.it scrive

Un missile lanciato dallo Yemen intercettato dalle forze di difesa israeliane durante un allarme missilistico nazionale - Le forze di difesa israeliane hanno intercettato un missile lanciato dallo Yemen verso Israele, attivando il sistema Iron Dome e le sirene di allarme per proteggere la popolazione e prevenire danni. Come scrive gaeta.it