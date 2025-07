La Promessa anticipazioni 2 luglio | Teresa confessa a Maria la crisi con Salvador c’entra Marcelo?

Prepariamoci a un nuovo episodio de "La Promessa" in onda domani su Rete 4 alle 19:40. Teresa, in un momento di vulnerabilità, confesserà a Maria la crisi con Salvador, lasciando i protagonisti sull'orlo di una svolta. La soap spagnola, ambientata nella suggestiva Cordova, ci riserva emozioni forti e colpi di scena. Non perdere questa puntata ricca di tensione e rivelazioni, disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4: Teresa si apre con Maria confessando la sua infelicità e i dubbi sul rapporto con Salvador. La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, ambientata a Cordova, è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Don Lorenzo comincia a sospettare delle vere intenzioni della duchessa de Carril, Riassunto dell'episodio precedente Sono passati alcuni giorni da quando Don Rómulo si è presentato spontaneamente alle guardie, accusandosi della morte di Gregorio e permettendo così a Manuel di uscire di prigione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 2 luglio: Teresa confessa a Maria la crisi con Salvador, c’entra Marcelo?

