Non solo Jurassic World | il finale del 2025 targato Universal Tra Wicked Lanthimos e cinema di genere

Diversi titoli horror, l'animazione di Troppo cattivi 2, ma anche il finale di Wicked e Bugonia, il nuovo film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone: un ottimo finale di anno per Universal Pictures. Siamo a Riccione, a Ciné - Giornate di cinema, a sbirciare il finale del 2025. Tra l'altro, alla vigilia dell'uscita di uno dei film di punta dei mesi estivi: Jurassic World - La rinascita, nuovo capitolo del franchise preistorico da cui inizia il listino Universal Pictures per la seconda parte dell'anno. Una ripartenza intrigante, una rinascita appunto, per la saga iniziata negli anni '90 da Steven Spielberg che promette di essere uno dei film più attesi dei mesi più caldi dell'anno.