Fabri Fibra al via il Festival Tour 2025 dal Circo Massimo al Forum d’Assago

Al via il Festival Tour 2025, serie di date estive di Fabri Fibra che presenta per la prima volta dal vivo il nuovo album Mentre Los Angeles brucia, già al vertice delle classifiche. Si apre mercoledì 3 luglio con la data zero del Trento Live Fest il Festival Tour 2025 di Fabri Fibra, la serie di date che porterà il numero uno della classifica italiana in giro per tutta l’Italia questa estate. Dopo aver scaldato i motori a Trento, il tour entrerà nel vivo lunedì 7 luglio al Circo Massimo di Roma prima di proseguire in lungo e in largo per la penisola. Fibra chiuderà l’estate a fine settembre con due attese date milanesi all’Unipol Forum: il 30 settembre (già sold out) e il 1 ottobre. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu