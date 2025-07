Trump minaccia Musk di deportarlo | alla base della lite il bilancio approvato in Senato

In un clima di tensione politica, Trump minaccia Musk di deportarlo, scatenando una polemica che coinvolge incentivi governativi e dinamiche di potere. La disputa, nata dall'approvazione del bilancio in Senato, mette in luce il delicato equilibrio tra figure influenti e decisioni istituzionali. Ma quale sarà il futuro di Musk in questo scenario complesso? La vicenda si dipana tra accuse e strategie politiche, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Trump non si è fermato alle minacce sulla deportazione, attaccando Musk anche sugli incentivi governativi per le aziende di proprietà dell'uomo più ricco del mondo. Musk potrebbe quindi essere vittima dello stesso dipartimento che ha diretto negli scorsi mesi.

