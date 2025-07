Lotta Luigi Comini ai ripescaggi per il bronzo nella greco-romana agli Europei U20

La seconda giornata dei Campionati Europei Under 20 di lotta si è conclusa al PalaMare di Caorle, regalando emozioni e sorprese. Tra le protagonisti, Luigi Comini si è distinto nei ripescaggi per il bronzo nella greco-romana, dimostrando determinazione e talento. Con tanti azzurri in corsa e titoli assegnati in diverse categorie, l’Italia continua a puntare all’eccellenza in questa entusiasmante competizione continentale. La sfida per il podio è appena iniziata, e lo spettacolo non si ferma qui.

Si è appena conclusa la seconda giornata dei Campionati Europei Under 20 di lotta 2025, in corso di svolgimento al al PalaMare di Caorle. Quest’oggi sono stati assegnati i primi titoli della rassegna continentale giovanile in cinque categorie della greco-romana, inoltre si sono disputate anche le eliminatorie di altre cinque categorie di peso con diversi azzurri impegnati. Emanuele Pollino è stato eliminato ai ripescaggi dal bulgaro Kristiyan Milenkov perdendo dunque la possibilità di giocarsi una medaglia nei 63 kg, mentre sono usciti di scena nei primi turni Gabriele Pucher nei 60 kg (agli ottavi con il russo Murat Khatit), Alessio Arancio nei 67 kg (agli ottavi con il georgiano Anri Khozrevanidze), Federico Caniglia nei 72 kg (con il finlandese Oliver Pada) e Riccardo Bufis nei 97 kg (con il ceco Jachym Zajacik). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lotta, Luigi Comini ai ripescaggi per il bronzo nella greco-romana agli Europei U20

