Bullismo e cyberbullismo in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo | dal rafforzamento del servizio Emergenza infanzia 114 alle campagne informative nelle scuole TESTO

Il nuovo Decreto Legislativo n. 99/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 16 luglio, segna un passo decisivo nella lotta contro bullismo e cyberbullismo. Con un sistema integrato che potenzia il servizio "Emergenza infanzia 114" e promuove campagne di sensibilizzazione nelle scuole, l’Italia si impegna a proteggere i giovani e creare ambienti digitali più sicuri. Un cammino importante verso una società più consapevole e solidale.

Il Decreto Legislativo n. 992025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (la n.150 del 1° luglio) e in vigore dal 16 luglio, introduce un sistema coordinato per contrastare bullismo e cyberbullismo attraverso il rafforzamento del servizio "Emergenza infanzia 114". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

