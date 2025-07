Milan-Como all’estero? Simonelli | Segnali positivi un’opportunità per la Serie A

Milan e Como all’estero fanno parlare di sé, portando segnali positivi e aprendo nuove opportunità in Serie A. Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha commentato in conferenza stampa l’esito dell’assemblea dei club, sottolineando un clima di ottimismo e possibilità di crescita. Questa dinamica potrebbe rivoluzionare il futuro del calcio italiano, offrendo ai tifosi e alle squadre occasioni irripetibili per emergere e innovare.

