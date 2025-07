Sinner | Nardi è un amico ma sul campoOggi bene ma l' ultimo mese non è stato facile

Sinner Nardi, un amico e avversario fedele sul campo, affronta un momento di sfida personale. Dopo un mese difficile, il campione azzurro è deciso: “Ho messo da parte l’amicizia con Luca per due ore. Voglio dimostrare a me stesso che so giocare bene anche sull’erba”. Con questa determinazione, Sinner si prepara a sorprendere tutti, riscoprendo il vero spirito competitivo e la passione per il tennis.

Sinner spiega il suo segreto: “A volte staccare la spina mi fa bene. Ho alzato molto il livello” - Jannik Sinner rivela il suo segreto per il successo: "A volte staccare la spina fa bene." Con una prestazione straordinaria, ha annientato il norvegese Casper Ruud, vincendo 6-0 6-1 in un'ora e quattro minuti nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2025.

