Macron torna a parlare con Putin | primo colloquio dopo tre anni Poi sente Zelensky

Dopo tre anni di silenzio, Emmanuel Macron riapre i canali di comunicazione con Putin e Zelensky, segnando un passo cruciale verso la diplomazia in Ucraina. Tra accuse di occidente e appelli al cessate il fuoco, questa svolta potrebbe cambiare gli equilibri del conflitto. Ma cosa ci riserva il futuro? La partita diplomatica è appena iniziata, e il mondo attende con trepidazione i prossimi sviluppi.

Putin accusa l’Occidente, Macron insiste sul cessate il fuoco. Dopo tre anni di silenzio diretto, il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto un colloquio telefonico con Vladimir Putin, riaprendo una linea diretta con il Cremlino nel tentativo di sondare un possibile spiraglio per la pace in Ucraina. Pochi minuti dopo, lo stesso Macron ha contattato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per riferire sull’esito del dialogo. Secondo fonti dell’Eliseo, Parigi e Kiev “resteranno in contatto in vista delle prossime scadenze diplomatiche”. Macron rilancia la diplomazia: “Serve una tregua immediata”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it