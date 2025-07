Tramonti a Nord Est successo per la prima edizione del festival ideato da Elisa

Un’esperienza magica che ha incantato il pubblico, unendo le note di artisti eccezionali con lo spettacolo naturale del Friuli Venezia Giulia. Tramonti a Nord Est ha dimostrato come innovazione e passione possano trasformare un sogno in realtà, portando la cultura a nuove altezze. Un debutto da ricordare, destinato a diventare un appuntamento imperdibile nel panorama culturale italiano.

Un debutto da ricordare per Tramonti a Nord Est, il primo floating festival del Friuli Venezia Giulia, andato in scena dal 27 al 29 giugno con la direzione artistica di Elisa. Un evento unico nel suo genere (nato da un'idea dell'artista e di Elena Toffoli), dove musica e paesaggio si sono fusi in un'esperienza immersiva tra mare, laguna e tramonti mozzafiato. Tre giornate di concerti e set live pensati su misura per location mai utilizzate prima a fini musicali – niente palchi tradizionali – con un cast eterogeneo e prestigioso che ha dato vita a performance intime, potenti, spesso sorprendenti, tra assoli e duetti inaspettati.

