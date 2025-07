Calciomercato Fiorentina a breve l’ufficialità di Mattia Viti! Superate le visite mediche manca solo la firma

Il calciomercato della Fiorentina si infiamma con l’arrivo imminente di Mattia Viti, il giovane difensore classe 2002 proveniente dal Nizza. Dopo aver brillantemente superato le visite mediche, manca ormai solo la firma sul contratto. Con il suo talento e la sua esperienza internazionale, Viti promette di rafforzare la linea difensiva viola e di portare nuova energia alla squadra. L’attesa ora è tutta per l’annuncio ufficiale!

Mattia Viti è sempre più vicino a diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Il difensore centrale, classe 2002, in arrivo dal Nizza e attualmente nel giro della Nazionale Under 21 italiana, ha sostenuto questa mattina le visite mediche.

Si sono concluse le visite mediche per Mattia Viti. Previsto per questa sera l'arrivo al Viola Park per la firma del contratto.

È Mattia Viti il terzo acquisto del calciomercato estivo della Fiorentina. Il 23enne ex Empoli, di proprietà del Nizza, arriva a Firenze in prestito con diritto di riscatto per un cifra di poco inferiore ai 5 milioni di

Viti è arrivato al Viola Park. Ora il difensore firmerà il contratto con la Fiorentina, si attende l'ufficialità - Mattia Viti è da pochi minuti arrivato al Viola Park dopo aver sostenuto le visite mediche nel primo pomeriggio a Villa Stuart a Roma.

