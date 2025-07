Emergenza caldo dai blackout ai malori | disagi in tutta Italia

L'ondata di caldo senza precedenti sta mettendo a dura prova l'Italia, trasformando le giornate in una sfida continua tra blackout, malori e emergenze. Dalle temperature torride alle interruzioni di corrente, l'intero Paese si trova a fronteggiare disagi crescenti, come dimostrano le tragiche vicende di Tezze sul Brenta e le recenti crisi energetiche nelle grandi città . È fondamentale agire tempestivamente per proteggere la salute e garantire la sicurezza di tutti.

Il forte aumento delle temperature in tutta Italia ha causato non pochi disagi. A Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza, due operai sono stati colti da un malore all’interno di una buca, forse per il caldo o per delle esalazioni. Uno dei due uomini è stato intubato e portato in elicottero all’ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa, in coma. Intanto a Bergamo e Firenze sono stati registrati diversi blackout che hanno coinvolto molte zone, lasciando senza elettricità case e negozi. L’Enel è intervenuta per ripristinare la situazione, generata dalla «abnorme richiesta di energia» da parte degli utenti e il conseguente surriscaldamento dell’intera rete elettrica. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Emergenza caldo, dai blackout ai malori: disagi in tutta Italia

