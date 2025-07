Garlasco niente svolta dalle impronte | Impossibile estrarre il Dna

Le indagini sul delitto di Garlasco sembrano incontrare un muro: l'impossibilità di estrarre il DNA dalle impronte trovate nella villetta di Chiara Poggi, a causa della mancanza di materiale sufficiente sui fogli di acetato. Questa complicazione mette in discussione la possibilità di datare con certezza le tracce attribuite ad Andrea Sempio. In questo scenario, le speranze di fare luce sul caso si fanno più sfumate, lasciando aperti molti interrogativi.

Non c'è materiale sufficiente per estrarre il dna dai fogli di acetato su quali si trovano le tracce delle impronte, una sessantina, repertate nella villetta dove venne uccisa Chiara Poggi. È quanto trapela da fonti qualificate in relazione agli esiti dell'incidente probatorio sulle nuove indagini per il delitto di Garlasco. Circostanza che al momento fa sfumare la possibilità di "datare" le impronte attribuite ad Andrea Sempio al giorno del delitto. Tra queste c'è anche la traccia 10, quella trovata all'interno della porta d'ingresso alla casa dei Poggi. Sulla spazzatura conservata in casa Poggi i risultati (gli esiti su cui i consulenti sembrano concordare andranno ripetuti) hanno restituito la presenza del Dna di Stasi sulla cannuccia dell'Estathè, mentre la traccia genetica della vittima risulta evidente sul sacchetto dei cereali trovato nel salottino, sui due vasetti di Fruttolo, oltre che sullo stesso sacchetto del pattume. 🔗 Leggi su Iltempo.it