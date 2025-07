Cody Rhodes frena sul turn heel | Non so se sia la strada giusta

Cody Rhodes si trova al centro di un acceso dibattito: il suo possibile heel turn ha alimentato speranze e dubbi tra i fan. Dopo aver ammesso che il suo ruolo da babyface stava per volgere al termine, ora sembra aver fatto marcia indietro, lasciando in sospeso il futuro della sua storyline. La domanda che tutti si pongono è: il cambiamento sarebbe la mossa giusta o rischierebbe di compromettere il suo status d’eroe?

Si è parlato molto di un possibile heel turn di Cody Rhodes, soprattutto dopo che lui stesso aveva ammesso che il suo run da babyface stava quasi per finire. Tuttavia, sembra che adesso Rhodes abbia fatto marcia indietro su quelle dichiarazioni. Durante un intervento a Busted Open Radio, Dave LaGreca ha detto a Cody di smetterla con di parlare un possibile heel turn, ricordandogli che è un eroe per tantissimi fan: “Cody, basta parlare di heel turn, ok? Sei un eroe per molte persone.” Cody Rhodes e il suo heel turn: “Solo una discussione profonda su Twitter”. “The American Nightmare” Ha ammesso che nel wrestling non si può mai dire mai, perché tutti hanno un lato oscuro. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Cody Rhodes frena sul turn heel: “Non so se sia la strada giusta”

In questa notizia si parla di: rhodes - cody - turn - heel

WWE: Cody Rhodes pubblicizzato per Money In The Bank, potremmo rivederlo presto - Cody Rhodes potrebbe presto fare il suo ritorno in WWE, essendo stato pubblicizzato per Money in the Bank.

WWE: Cody Rhodes verso un turn heel? Il dibattito che divide tutti Vai su X

WWE: "Non manca molto", Cody Rhodes parla così di un turn heel #WWE #CodyRhodes Vai su Facebook

La prima volta da cattivo di John Cena; Turn heel di John Cena! La superstar della WWE diventa cattivo in un momento storico; Una maglia del Sassuolo spunta nel pubblico del Wrestling negli USA: Vedete quello che vedo io?.

WWE: Cody Rhodes verso un turn heel? Il dibattito che divide tutti - Cody Rhodes sa che i suoi giorni da top face della WWE sono contati, ma non tutti pensano che un heel turn sia la mossa giusta. Lo riporta zonawrestling.net

WWE: “Non manca molto”, Cody Rhodes parla così di un turn heel - Cody Rhodes è il top face della compagnia ma, per la prima volta, ha spalancato la porta ad un turn heel in futuro ... Riporta spaziowrestling.it