Stiller tra le opzioni dell’Inter per il post-Calhanoglu! Porte girevoli? Il punto – SI

L'Inter guarda con interesse a Angelo Stiller come possibile sostituto di Hakan Calhanoglu, in un’operazione che potrebbe ridisegnare le strategie di mercato. Con lo Stoccarda che mostra apprezzamento per il giovane talento tedesco, la questione si fa ancora più intrigante, aprendo scenari nuovi e stimolanti per i nerazzurri. Resta da capire se questa ipotesi troverà concretezza nei prossimi giorni, o resterà solo un’ipotesi affascinante nel calciomercato estivo.

Angelo Stiller si aggiunge alla rosa dei nomi vagliati dall’Inter nell’ipotesi di cessione di Hakan Calhanoglu. Con lo Stoccarda che apprezza un centrocampista nerazzurro, il caso acquisisce una sfumatura diversa. L’INTERESSE – Angelo Stiller ha fatto innamorare il mondo del calcio con le sue brillanti prestazioni con la maglia dello Stoccarda, con l’Inter che rientra inevitabilmente tra le squadre che lo ammirano per il suo modo di stare in campo. Non vi è dubbio che qualsiasi ipotesi di cessione passi necessariamente dalla cessione di Hakan Calhanoglu, ora molto più realistica dopo lo scontro a distanza con Lautaro Martinez e le parole per nulla “rassicuranti” del Presidente nerazzurro Giuseppe Marotta sul punto. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Stiller tra le opzioni dell’Inter per il post-Calhanoglu! Porte girevoli? Il punto – SI

In questa notizia si parla di: stiller - inter - calhanoglu - opzioni

Post Inter-Urawa 2-1, top&flop, calciomercato e non solo. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4eyYkXy Avrai una community riservata, chat private,... Vai su Facebook

SI – Inter, se parte Calhanoglu occhi puntati su Stiller. E c’è una carta da giocare; TS - Calhanoglu via? Ederson, Hjulmand e Stiller: l'Inter valuta l'eventuale sostituto del turco; Inter, Calhanoglu può partire. Sostituto? Il sogno è Ederson. Tutte le alternative.

Sky – Inter vuole cifra seria per Calhanoglu. Sostituto? I preferiti sono questi due - Anche Sky Sport fa chiarezza sulla questione Hakan Calhanoglu: l'Inter vuole una cifra seria e per sostituirlo sono due i preferiti ... Da fcinter1908.it

Inter, Calhanoglu ai saluti: il sostituto dal Genoa, le cifre - L'estate dell'Inter, in questo calciomercato da luglio in poi, si apre col colpo di scena sull'addio sempre più possibile di Calhanoglu. spaziointer.it scrive