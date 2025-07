Morto bambino di 2 anni dimenticato in auto dal padre con 36 gradi in Spagna | l' uomo era andato al lavoro

Tragedia in Spagna: un bambino di circa due anni e mezzo, dimenticato in auto dal padre mentre lavorava, ha perso la vita a Valls (Tarragona) con le temperature che sfioravano i 36 gradi. Un dramma che mette in luce l’importanza di maggiore consapevolezza e prevenzione. È un richiamo forte a tutte le famiglie e le comunità affinché simili tragedie non si ripetano.

Un bimbo di circa due anni e mezzo è morto a Valls (Tarragona), in Spagna, dopo esser rimasto chiuso in un'auto per circa quattro ore, probabilmente dimenticato involontariamente dal.

