Ha il braccialetto elettronico Arrestato il volto noto di Avanti un Altro parla l’avvocato | cosa succede

Il volto noto di "Avanti un Altro", il modello svedese Daniel Nilsson, alias "Bonus", si trova ora in carcere con l'accusa di maltrattamenti. Arrestato lo scorso 28 giugno a Cervinia dopo una lite violenta con la compagna, il suo caso sta attirando l'attenzione mediatica e sollevando interrogativi sulla sua innocenza o colpevolezza. Ma cosa succede ora per lui? Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questa intricata vicenda.

È finito in carcere con l’accusa di maltrattamenti il modello svedese Daniel Nilsson, noto al grande pubblico come il “ Bonus ” del programma televisivo “ Avanti un Altro ”. L’arresto è avvenuto lo scorso 28 giugno a seguito di una lite violenta con la compagna nella località turistica dove i due si trovavano. Secondo quanto ricostruito, l’episodio si è verificato a Cervinia, dove i carabinieri sono intervenuti dopo una chiamata d’emergenza. La donna avrebbe riferito che quella non era la prima volta che Nilsson manifestava comportamenti aggressivi e violenti, dando così il via alla procedura del codice rosso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Ha il braccialetto elettronico”. Arrestato il volto noto di Avanti un Altro, parla l’avvocato: cosa succede

