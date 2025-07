Gabriel Garko si infortuna sul set di Colpa dei Sensi | cosa è successo e come sta l’attore

Gabriel Garko, protagonista della nuova serie Mediaset "Colpa dei Sensi", ha avuto un infortunio durante le riprese a Roma. Attraverso i social, l’attore ha condiviso immagini che lo ritraggono su una barella e poi su una sedia a rotelle, accanto ad Anna Safroncik. Nonostante l’incidente, Garko rassicura i fan sulle sue condizioni di salute, lasciando intravedere un futuro ancora brillante e ricco di progetti. La sua forza e determinazione sono un esempio per tutti.

Garko sui social in sedia a rotelle, Anna Safroncik al suo fianco. Gabriel Garko ha subito un infortunio durante le riprese della nuova serie Mediaset Colpa dei Sensi, attualmente in lavorazione a Roma. La notizia è stata resa pubblica dallo stesso attore, che ha scelto Instagram per mostrare ai suoi follower le immagini inedite: prima disteso su una barella, poi seduto su una sedia a rotelle con una stampella in mano. Il tutto accompagnato da un messaggio carico di determinazione: "Nonostante tutto, non mollo! Tornerò più forte di prima ed è sempre Colpa dei Sensi!" Al suo fianco nella clinica privata Villa Mafalda c'era Anna Safroncik, sua coprotagonista nella fiction, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi.

