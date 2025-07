Mestre | inviti ad aderire all’Islam in cassette della posta | è polemica

A Mestre, nel quartiere Piave, sta facendo discutere una misteriosa lettera che invita ad aderire all’Islam, distribuita attraverso cassette della posta. Un gesto che ha sollevato polemiche e suscitato curiosità tra i residenti, ponendo l’accento sul delicato tema del proselitismo e della libertà di scelta religiosa. Ma qual è il messaggio dietro questa iniziativa e quale reazione susciterà nella comunità locale?

Una lettera per fare proselitismo in favore dell'Islam è comparsa in numerose cassette della posta a Mestre (Venezia) nel quartiere Piave.

Mestre, nelle cassette della posta spuntano gli inviti ad aderire all'Islam - di un inquietante tentativo di proselitismo che si diffonde tra i residenti di Mestre, in particolare nel quartiere Piave.

