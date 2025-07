Eyes of Wakanda | il teaser trailer di Black Panther affascina

Gli occhi di Wakanda catturano l'immaginazione degli spettatori con il teaser trailer di Black Panther, rivelando un universo ricco di mistero e potenza. In un panorama Marvel in continua evoluzione, “Eyes of Wakanda” si distingue come uno spin-off animato che promette di approfondire le radici culturali e le nuove avventure del vibranio. Questa anteprima ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, lasciando intuire che le sorprese sono appena cominciate.

nuove anticipazioni sul franchise Marvel: focus su “Eyes of Wakanda”. Il panorama delle produzioni Marvel continua a evolversi, con particolare attenzione alle serie e agli spin-off che approfondiscono il mondo del Wakanda. Recentemente, sono state diffuse nuove immagini promozionali di Eyes of Wakanda, uno spin-off animato legato alla saga di Black Panther. Questa anteprima ha suscitato grande interesse tra gli appassionati, offrendo uno sguardo su un progetto che promette di arricchire ulteriormente l’universo narrativo Marvel. l’anteprima ufficiale di “eyes of wakanda”: cosa si vede nel teaser. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Eyes of Wakanda: il teaser trailer di Black Panther affascina

Eyes of Wakanda: prime immagini e dettagli sul plot della nuova serie animata Marvel - Scopriamo "Eyes of Wakanda", la nuova serie animata Marvel ambientata nella mitica nazione di Black Panther, in arrivo su Disney+.

In seguito alle ultime modifiche al calendario, ecco tutti i prodotti del Marvel Cinematic Universe in uscita nei prossimi anni: • Ironheart (dal 25 giugno 2025 su Disney+) • I Fantastici Quattro: Gli Inizi (al cinema dal 23 luglio 2025) • Eyes of Wakanda (dal 6 agost Vai su Facebook

Il teaser trailer di Eyes of Wakanda, nuova serie Marvel Studios - I Marvel Studios hanno diffuso uin breve teaser trailer di Eyes of Wakanda, la nuova serie animata prodotta dal regista Ryan Coogler ( Black Panther e Black Panther: Wakanda Forever ). Riporta lospaziobianco.it

EYES OF WAKANDA Teaser Trailer Takes Us Back To The Jaw-Dropping World Of BLACK PANTHER - second Eyes of Wakanda sneak peek, revealing a gorgeous first look at the Black Panther spin- Secondo comicbookmovie.com