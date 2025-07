The Odyssey | quando e dove vedremo il trailer del film di Christopher Nolan in Italia

I fan italiani di Christopher Nolan possono già segnare in agenda una data imperdibile: il trailer di "The Odyssey" sarà proiettato esclusivamente nei cinema durante la convention Ciné - Giornate di Cinema a Riccione. Un'occasione unica per vivere l'emozione delle prime immagini del nuovo capolavoro del regista britannico, prima di vederlo nelle sale. Non perdete questa anteprima esclusiva, perché...

I fan di Christopher Nolan non dovranno attendere a lungo prima di vedere le prime immagini del nuovo film, ma il trailer sarà proiettato solo nei cinema. Universal Studios ha confermato quando e dove sarà possibile vedere il trailer di The Odyssey, il nuovo film diretto da Christopher Nolan, in Italia. Durante la convention dello studio a Ciné - Giornate di Cinema, evento in programma a Riccione fino al 4 luglio, sono stati infatti dati alcuni dettagli per la gioia dei fan del regista. Quando debutterà il trailer La convention di Universal Pictures che si è svolta nel pomeriggio ha rivelato che, per scelta del filmmaker, il trailer di The Odyssey sarà visibile solo nelle sale cinematografiche. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Odyssey: quando e dove vedremo il trailer del film di Christopher Nolan in Italia

In attesa del trailer, ecco il primo teaser poster di The Odyssey, il nuovo attesissimo film diretto da Christopher Nolan, che uscirà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il 17 luglio 2026 distribuito da Universal Pictures. LEGGI: https://www.thinkmovies.it/th Vai su Facebook

#film da #oscar?#trailer Tenet di Christopher Nolan ?2020 con John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine, Kenneth Branagh, Dimple Kapadia, Himesh Patel. ? #cinema in Vai su X

