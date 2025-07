Salernitana firma Faggiano | Ho entusiasmo; con lui Raffaele

Tempo di lettura: 2 minuti Il primo passaggio dopo l'amarissima retrocessione in serie C, era quello di snellire la società e di restaurare tutta l'area tecnica. Gli addii di Marino e di Valentini erano fisiologici. Così, il primo arrivo della nuova vita della Bersagliera, è quello di Daniele Faggiano dal Catania; dirigente di lungo corso, Faggiano ha lavorato in A, B e C: Sampdoria, Parma, Trapani e Palermo, in ordine sparso le sue esperienze. " Capisco l'ambiente che è depresso, ma io ho entusiasmo ": le sue parole, in conferenza stampa; " Non vi nascondo – continua Faggiano – che questo entusiasmo me l'ha trasmesso Iervolino: dopo avergli parlato, non vedevo l'ora di lavorare con lui, mandavo messaggi per incominciare da subito.

