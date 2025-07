Tracollo Zverev! Il n3 del mondo subito fuori a Wimbledon! Impresa della carriera per Rinderknech!

Una giornata a sorpresa a Wimbledon, dove il numero 3 del mondo, Alexander Zverev, è stato eliminato al primo turno dal sorprendente francese Arthur Rinderknech, numero 72 del ranking ATP. Un'impresa che scuote le gerarchie e regala nuovo entusiasmo agli appassionati di tennis, dimostrando che nel Grand Slam più prestigioso nulla è scontato e ogni partita può riservare sorprese memorabili. La stagione sulla terra battuta si infiamma con questa incredibile svolta.

Un'altra eliminazione eccellente ha animato la seconda giornata di Wimbledon, caratterizzata da una moria di teste di serie: dopo le sconfitte di Lorenzo Musetti, Alexander Bublik e Denis Shapovalov (giusto per citare le più rilevanti), arriva anche l'inatteso ko del tedesco Alexander Zverev. Il numero 3 del mondo è stato battuto al primo turno dal francese Arthur Rinderknech, numero 72 del ranking ATP che ha firmato la grande impresa contro il finalista del Roland Garros 2024, imponendosi con il punteggio di 7-6(3), 6-7(8), 6-3, 6-7(5), 6-4 dopo quattro ore e quarantaquattro minuti di gioco spalmati in due giornate (il match era stato interrotto ieri per l'abituale coprifuoco previsto sull'erba londinese).