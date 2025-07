Da 100 litri di birra e Warfare a Marty Supreme un finale di anno di grandi titoli per I Wonder

Da 100 litri di birra e Warfare a Marty Supreme con Timothée Chalamet, il 2025 si preannuncia come un anno straordinario per i cinefili di I Wonder. Con una selezione di titoli imperdibili e interpretazioni da Oscar, questa seconda parte dell’anno promette emozioni intense e sorprese a non finire. Sempre più in alto, proprio come diceva Mike Bongiorno: il meglio deve ancora arrivare. E il nostro viaggio nel cinema mondiale continua...

Se l'estate di I Wonder è condita dalla birra finlandese di Teemu Nikki e il Warfare di Alex Garland, per la seconda parte di 2025 non mancano tanti altri grandi film e interpreti. Da Marty Supreme con Timothée Chalamet a Eddington con Joaquin Phoenix. "Sempre più in alto" diceva tanti anni fa in tv Mike Bongiorno, in una popolare pubblicità, ed è l'esclamazione che ci è venuta in mente guardando il listino 2025 di I Wonder Pictures, che aggiunge Neon ad A24, si affida a grandi autori e grandi interpreti per un finale di anno che promette di sorprenderci. Così mentre nella sale arriva The End con Tilda Swinton, già guardiamo avanti e ci prepariamo a quel che verrà, tra Ari Aster, Sean Baker, David Lowery a dirigere e scrivere film che vantano nel cast star del calibro di Timothée Chalamet, Dwayne Johnson e . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Da 100 litri di birra e Warfare a Marty Supreme, un finale di anno di grandi titoli per I Wonder

