Calciomercato Inter tra Galatasaray e Calhanoglu si complica! I turchi non vanno oltre i 15 milioni ma aumentano le pretendenti

Il calciomercato dell’Inter si fa sempre più complesso: tra il possibile addio di Calhanoglu al Galatasaray e le nuove pretendenti in agguato, la trattativa si infiamma. I turchi non vogliono superare i 15 milioni di euro, ma l’interesse cresce e le alternative aumentano. La volontà del centrocampista e le dinamiche di mercato potrebbero riscrivere le carte in tavola. Il futuro di Hakan si decide ora: tutto dipende dagli sviluppi dell’ultima ora.

Il futuro di Hakan Calhanoglu all'Inter è sempre più incerto. Il centrocampista turco, protagonista di una stagione brillante in maglia nerazzurra, è finito al centro delle attenzioni del calciomercato estivo. In particolare, il Galatasaray sembra

Lo sfogo di Calhanoglu: “Il vero leader non cerca colpevoli. Mai tradito l’Inter” - Lo sfogo di Lautaro Martinez ha acceso le polemiche: un momento di tensione tra compagni, ma Hakan Calhanoglu, vero leader, risponde con fermezza e senza mezzi termini.

Inter, Calhanoglu e il Galatasaray: Sta per succedere?; Inter, Hakan Calhanoglu vola in Turchia: Vieni al Galatasaray? Speriamo; Inter: Calhanoglu fa arrabbiare tutti, soprattutto Lautaro.

Mediaset – Calhanoglu, Galatasaray fermo a 15 mln. Ma spuntano due altre squadre, c'è una big - Ieri nel post partita Lautaro e Marotta hanno puntato il dito sul regista turco

Inter-Calhanoglu, è rottura. Il turco vuole il Galatasaray, ma l'offerta è molto distante dalle richieste nerazzurre - Il club turco puo offrire 15 milioni di euro per il centrocampista della nazionale, Marotta ne chiede almeno 40