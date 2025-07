Terrore in volo | Boeing perde quota dopo il decollo e va giù

Un volo apparentemente tranquillo si trasforma in un incubo quando il Boeing 777 perde quota improvvisamente, scatenando il panico tra i passeggeri. Mentre alcuni dormono, altri sono intenti a leggere o scrivere messaggi, ignari del dramma che sta per svolgersi. Un evento che mette in luce quanto la sicurezza aerea sia sottoposta a sfide imprevedibili e come, in un attimo, tutto possa cambiare. La vicenda ci ricorda l'importanza di rimanere sempre vigili e preparati.

C'era chi sonnecchiava ancora, chi si stringeva alla cintura in attesa del primo caffè, chi già sfogliava un libro o scorreva messaggi sul cellulare. Nessuno dei passeggeri del volo AI 187, partito il 14 giugno da Delhi e diretto a Vienna, poteva immaginare che di lì a pochi secondi sarebbero stati catapultati nel panico. L'aereo, un Boeing 777, ha improvvisamente perso circa 274 metri di quota in fase di salita, tra allarmi di stallo, comandi d'emergenza e la voce automatica che scandiva: " Don't sink ". Erano passati solo pochi minuti dal decollo dall'Aeroporto Indira Gandhi, quando l'incidente ha scatenato attimi di vero terrore.

