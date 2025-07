Vance salva Trump | il suo voto decisivo per approvare la legge di bilancio Usa

In un momento di tensione politica, il senatore J.D. Vance si rivela decisivo nel salvataggio della legge di bilancio proposta da Donald Trump. Con un risultato stretto di 51 a 50, il suo voto ha fatto pendere la bilancia, dimostrando quanto una singola decisione possa cambiare le sorti del Paese. La partita ora si sposta sull’influenza del voto nella strategia politica futura.

New York, 1 luglio 2025 – J.D. Vance salva in extremis la legge di bilancio voluta da Donald Trump. Il Senato americano l’ha approvata con lo scarto di un voto: 51 sì contro 50 no. Decisivo il voto del vicepresidente, visto che i tre senatori repubblicani Susan Collins (Maine), Thom Tillis (Carolina del Nord) e Rand Paul (Kentucky) si sono espressi in maniera contraria alla linea del partito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Vance salva Trump: il suo voto decisivo per approvare la legge di bilancio Usa

