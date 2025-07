Le serie di One Chicago tornano su Italia 1 | ecco quando vedere Fire PD e Med

Grandi notizie per gli appassionati di One Chicago: da luglio, su Italia 1, tornano in prima serata le nuove stagioni di Chicago Fire, P.D. e Med., portando azione, emozioni e storie coinvolgenti al cuore della metropoli dell’Illinois. Se non vuoi perderti nemmeno un momento di questa avvincente saga, ecco le date da segnare in agenda e prepararti a vivere nuovamente l’adrenalina delle loro avventure. Restate sintonizzati!

Buone notizie per i fan delle serie di One Chicago: da luglio tornano in prima serata su Italia 1 le nuove stagioni di Chicago Fire, Chicago P.D. e Chicago Med. L’appuntamento è imperdibile per chi ama il mix di azione, emozioni forti e storie intrecciate tra vigili del fuoco, poliziotti e medici nel cuore della metropoli dell’Illinois. Il calendario del ritorno. Ecco le date da segnare in agenda: – Chicago Fire – 13ª stagione: da venerdì 11 luglio – Chicago P.D. – 12ª stagione: da lunedì 14 luglio – Chicago Med – 10ª stagione: da mercoledì 16 luglio Ogni appuntamento porterà in onda ben tre episodi consecutivi, per una maratona settimanale che terrà compagnia agli spettatori per tutta l’estate. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Le serie di One Chicago tornano su Italia 1: ecco quando vedere Fire, PD e Med

In questa notizia si parla di: chicago - fire - serie - tornano

Mister Movie | One Chicago Riconfermato: Med, Fire e P.D. Tornano su NBC! Palinsesto 2025-2026 Svelato - Mister Movie ha fantastiche notizie per i fan delle serie TV: Chicago Med, Fire e P.D. sono stati riconfermati nel palinsesto di NBC per la stagione 2025-2026! Le ammirate serie manterranno il loro appuntamento del mercoledì.

NEWS: LE SERIE ONE CHICAGO TORNANO SU ITALIA 1 FIRE: 13ª stagione da venerdì 11 luglio PD: 12ª stagione da lunedì 14 luglio MED: 10ª stagione da mercoledì 16 luglio Gli show saranno trasmessi con tre episodi ciascuno! Vai su Facebook

One Chicago: una città , tre anime; Eamonn Walker torna in Chicago Fire, meno di un anno dopo il suo arrivederci; 19 serie tv da vedere a dicembre, da Piedone a Underbois.

Rinnovate le serie tv di Chicago: Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D. tornano in autunno - NBC rinnova le serie Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P. Lo riporta ecodelcinema.com

Chicago Fire 13 si farà?/ Anticipazioni su cast e trama: Wallace Boden lascia la serie? - IlSussidiario.net - Chicago Fire 13, il nuovo capitolato della serie targata NBC avrà un seguito? Da ilsussidiario.net